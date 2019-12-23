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Alanya'da dev dalgalar oluştu, deniz trafiği kapandı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yağış, sel ve fırtına uyarısında bulunduğu Antalya'nın Alanya ilçesinde sert esen rüzgar dev dalgalar oluştururken, hava şartlarının dolayı ilçenin limanı da geçici olarak deniz trafiğine kapatıldı.

23.12.2019 17:18 | Son Güncelleme: 23.12.2019 17:24 Alanya'da dev dalgalar oluştu, deniz trafiği kapandı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yağış, sel ve fırtına uyarısında bulunduğu 'nın ilçesinde sert esen rüzgar dev dalgalar oluştururken, hava şartlarının dolayı ilçenin limanı da geçici olarak deniz trafiğine kapatıldı.

İlçede dün gece saatlerinde yağmurla birlikte şiddetli rüzgar etkili oldu. Saat 13.00 sıralarında ise rüzgar şiddetini arttırdı. Meteoroloji Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, ilçenin sahil bandında etkili olan ve şiddeti 19.1 m/sn ölçülen rüzgarın etkisiyle boyu yaklaşık 4 metre olan dalgalar oluştu. Sahile yakın bazı iş yerleri dalgadan etkilenirken, gün boyunca sürecek olan olumsuz hava şartlarından dolayı Alanya Liman Başkanlığı ise limanı yarın öğle saatlerine kadar geçici olarak deniz trafiğine kapadı. Yetkililer, vatandaşları şiddetli rüzgara karşı uyardı. - ANTALYA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Antalya, Alanya, Güncel

Kaynak: İHA

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