Alanya'da dezenfektasyon işlemleri devam ediyor
Alanya Belediyesi, tüm dünyada etkisini gösteren Korona virüs salgınına karşı önlemler almaya ve dezenfektasyon işlemlerine devam ediyor.
15.03.2020 17:29 | Son Güncelleme: 15.03.2020 17:29
Alanya Belediyesi, tüm dünyada etkisini gösteren Korona virüs salgınına karşı önlemler almaya ve dezenfektasyon işlemlerine devam ediyor.
Alanya Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, tüm dünyada etkisini gösteren ve hızla yayılmaya devam eden Korona virüs salgınına karşı önlemlerini sürdürüyor. Halkın yoğun olarak kullandığı belediye merkez binasında da hafta sonunda dezenfektasyon işlemleri devam etti.
İdari birimler, vezneler ve işlem masaları hazırlanan özel karışımlarla dezenfekte edildi. Ayrıca, belediye binasının tüm katlarına uyarı metinleri ve stickerlar asıldı. Vatandaşların ve personellerin kullanmaları amacıyla da el dezenfekte üniteleri binanın giriş ve çıkışlarına yerleştirildi.
Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, alınan önlemlerin Sağlık Bakanlığı'nın belirlemiş olduğu prosedürlere uygun olduğunu belirterek, Alanya Belediyesi olarak ellerinden gelen tüm tedbirleri aldıklarını belirtti. Yücel, "Personelimizin ve belediyemize gelen vatandaşlarımızın sağlığı, kentimizin huzur ve güvenliği için gerekli olan tüm tedbirleri aldık. Uzman sağlık ve hijyen personelimiz ile birlikte durmadan çalışıyoruz" ifadelerini kullandı. - ANTALYA
Alanya Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, tüm dünyada etkisini gösteren ve hızla yayılmaya devam eden Korona virüs salgınına karşı önlemlerini sürdürüyor. Halkın yoğun olarak kullandığı belediye merkez binasında da hafta sonunda dezenfektasyon işlemleri devam etti.
İdari birimler, vezneler ve işlem masaları hazırlanan özel karışımlarla dezenfekte edildi. Ayrıca, belediye binasının tüm katlarına uyarı metinleri ve stickerlar asıldı. Vatandaşların ve personellerin kullanmaları amacıyla da el dezenfekte üniteleri binanın giriş ve çıkışlarına yerleştirildi.
Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, alınan önlemlerin Sağlık Bakanlığı'nın belirlemiş olduğu prosedürlere uygun olduğunu belirterek, Alanya Belediyesi olarak ellerinden gelen tüm tedbirleri aldıklarını belirtti. Yücel, "Personelimizin ve belediyemize gelen vatandaşlarımızın sağlığı, kentimizin huzur ve güvenliği için gerekli olan tüm tedbirleri aldık. Uzman sağlık ve hijyen personelimiz ile birlikte durmadan çalışıyoruz" ifadelerini kullandı. - ANTALYA
Kaynak: İHA
Etiketler : Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, Alanya Belediyesi, Alanya, Güncel
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