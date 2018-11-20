Alanya'da Düğünde Havaya Ateş Eden 3 Kişi Gözaltına Alındı

Antalya
'nın Alanya
ilçesinde düğünde uzun namlulu otomatik silahla havaya ateş eden 3 kişi gözaltına alındı. Oba
Mahallesi'ndeki bir düğünde kalaşnikof uzun namlulu otomatik tüfekle havaya ateş edilmesi üzerine Alanya Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması kapsamında, İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Polis
, teknik ve fiziki takiple silahla havaya ateş açan şüphelilerin Yusuf E, İbrahim C. ve Mustafa Kemal K. olduğunu tespit etti. Yusuf E'nin Gören Yaylası'ndaki evine düzenlenen operasyonda kalaşnikof marka uzun namlulu otomatik tüfek, tüfeğe ait 2 şarjör, 16 adet 7,62 mm çapında kalaşnikof fişeği, 7,92 mm çapında 170 tüfek fişeği, 9 mm çapında 213 tabanca mermisi, 58 kalaşnikof fişeği kovanı ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerde İbrahim C. ve Mustafa Kemal K. savcılık talimatıyla serbest kalırken, Yusuf E'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.
Antalya,Alanya