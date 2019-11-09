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Alanya'da en büyük balığı avlama yarışması başladı

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde bu yıl ikincisi düzenlenen Alanya Balıkçılık Turnuvası, "Büyük balığın peşinden gidiyoruz" sloganıyla başladı.

09.11.2019 18:16 | Son Güncelleme: 09.11.2019 18:16Alanya'da en büyük balığı avlama yarışması başladı

ANTALYA'nın ilçesinde bu yıl ikincisi düzenlenen Alanya Turnuvası, "Büyük balığın peşinden gidiyoruz" sloganıyla başladı. İki gün sürecek turnuvada balıkçılar lösemiye dikkat çekmek için beyaz maske taktı.

Alanya Sportif Olta Balıkçıları Derneği (ASOBDER) ve birçok kulübünün desteğiyle başlayan olta balıkçılığı turnuvası Alanya Fishing Tournament yarışmasına, 80 tekneyle 210 sporcu katıldı. Alanya Marina'da gerçekleştirilen turnuvanın ilk gününde sporcular denize açılmadan önce düzenlenen brifinge, lösemiye dikkat çekmek için maskelerle katıldı. Deniz ve hava durumuyla ilgili son bilgileri de alan balıkçılar, limanın yaklaşık 200 metre açığında bulunan başlangıç çizgisine sıralandı. İşaretin verilmesiyle denize açılan balıkçılar, en büyük balığı tutmak için oltalarını denize salladı.

10 KASIM'A ÖZEL YARIŞMA

ASOBDER Başkanı Hakan Kalaycı, bu yıl "Büyük balığın peşinden gidiyoruz" sloganıyla düzenledikleri yarışmada toplam 75 bin TL ödül vereceklerini söyledi. Yarış hakkında teknik bilgiler de veren Kalaycı, "210 sporcumuz 2 gün boyunca olta sallayacak. 10 Kasım'da da özel bir etkinliğimiz olacak. Saat 09.05'te sporcular oltalarını atacak ve ilk kuzu balığını avlayan sporcuya 5 bin TL ödül verilecek. Amacımız balıkçılık sporunu yaymak ve bilinçsiz avlanmaya dikkat çekmek" dedi. Turnuva, yarın sona erecek.



Balıkçılık, 10 Kasım, Alanya, Güncel

Kaynak: DHA

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