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Alanya'da en büyük balığı yakalamak için yarıştılar

- Alanya'da en büyük balığı yakalamak için yarıştılarANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde bu yıl ikincisi düzenlenen ve 2 gün süren Alanya Balıkçılık Turnuvası 80 tekne 210 sporcu katılımıyla tamamladı.

10.11.2019 20:10 | Son Güncelleme: 10.11.2019 20:12
- 'da en büyük balığı yakalamak için yarıştılar
ANTALYA - 'nın Alanya ilçesinde bu yıl ikincisi düzenlenen ve 2 gün süren Alanya Turnuvası 80 tekne 210 sporcu katılımıyla tamamladı.
Alanya Sportif Olta Balıkçıları Derneği tarafından birçok spor kulübünün desteğiyle düzenlenen Alanya Balıkçılık Turnuvası'na 80 tekneyle 210 sporcu katıldı. Alanya Marina'da düzenlenen turnuvada 2 gün boyunca denize açılan balıkçılar, en büyük balığı tutmak için oltalarını denize bıraktı.
Düzenlenen yarışlarda Yakala Bırak birincisi kategorisinde Team Bozkurt, ikincisi Team Pro-Hunter ve üçüncüsü Team Sea to Sky oldu. En büyük balık birincisi Team Efsane, ikincisi Team Brothers ve üçüncü Team Brillant oldu. En Çok Balık kategorisinde ise, birinci Team Poyrazpaşa, ikinci Team Diamond ve üçüncü Team Geylani Fishing oldu.
Denizde Atatürk anıldı
Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81. yıl dönümü düzenlenen törenle anıldı. Denizde yarışmacılar meşale yakarak, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nı okudu. Törenin gerçekleştirildiği alanda Atatürk anısına özel bir yarışma gerçekleştirildi. Atatürk özel ödülünü Team Brothers takımı kazandı.
Dereceye giren sporculara ödüllerini Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Sunucu Alp Kırşan, ASOB Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Kalaycı ve yetkililer verdi.
Alanya'da en büyük balığı yakalamak için yarıştılar

Balıkçılık, Antalya, Alanya, Spor

Kaynak: İHA


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