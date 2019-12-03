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Alanya'da Engelliler Günü kutlandı

3 Aralık Dünya Engelliler Günü tüm dünyada olduğu gibi Alanya'da da çeşitli etkinliklerle kutlandı.

03.12.2019 17:51 | Son Güncelleme: 03.12.2019 17:57Alanya'da Engelliler Günü kutlandı
3 Aralık Dünya Engelliler Günü tüm dünyada olduğu gibi 'da da çeşitli etkinliklerle kutlandı. Kutlamalar çerçevesinde düzenlenen yürüyüşün ardından Atatürk Anıtı önünde Alanya Belediyesi Engelsiz Mehter Takımı gösteri yaptı.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü, tüm dünyada olduğu gibi Alanya'da da kutlandı. Kutlamalar kapsamında Alanya Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nce, Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü önünden başlayarak Hükümet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na kadar "Sevgi Yürüyüşü" gerçekleştirildi. Yürüyüşe Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Er, Milliyetçi Hareket Partisi Alanya İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan, Alanyaspor Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, oda ve dernek başkanları ile çok sayıda engelli birey ve yakınları katıldı.

Alanya Belediyesi Engelsiz Park ve Yaşam Merkezi tarafından 2017 yılında engelli bireylerin sosyal hayata kazandırılması amacıyla kurulan Alanya Belediyesi Engelsiz Mehter Takımı, Atatürk Anıtı önünde programa katılan vatandaşlara mehter gösterisi sundu. Görme, fiziksel, işitme, zihinsel engel gruplarının tamamından oluşan Alanya Belediyesi'nin Engelsiz Mehter takımı izleyenler tarafından büyük alkış aldı. - ANTALYA

Dünya Engelliler Günü, Alanya Belediyesi, Alanya, Güncel

Kaynak: İHA

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