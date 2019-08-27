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Alanya'da ev yangını

Antalya'nın Alanya ilçesinde apartman dairesinde çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

27.08.2019 17:59 Alanya'da ev yangını
Antalya'nın Alanya ilçesinde apartman dairesinde çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında dairede maddi hasar meydana geldi.

Hacet Mahallesi Yaylayolu Caddesi'ndeki 4 katlı apartmanın 3. katındaki dairede saat 13.30 sıralarında yangın çıktı. Dumanı fark eden çevredekiler itfaiyeden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından yangın büyümeden kontrol altına aldı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, ev kullanılamaz hale geldi. - ANTALYA

Antalya, Alanya, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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