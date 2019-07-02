02.07.2019 18:08
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Alanya'da ev yangını paniği neden oldu

Alanya

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangın paniğe neden oldu.

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangın paniğe neden oldu.

Alınan bilgiye göre, Kadıpaşa Mahallesi Atatürk Caddesi'ndeki 4 katlı bir apartmanın üst katındaki Mustafa Yıldız'a ait dairede saat 17.00 sıralarında yangın çıktı. Dumanı fark eden çevredekiler itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Antalya Büyükşehir Belediyesine bağlı 3 itfaiye aracı ve 13 itfaiye eri alevlere müdahale etmeye başladı. Yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından yangın büyümeden kontrol altına alınabildi. Apartman sakinleri panik içinde kendilerini dışarı atarken, çevredekiler ise yangını endişeli gözlerle izledi. Bazıları da cep telefonlarıyla yangından görüntü almaya çalıştı. Yangın sırasında yükselen siyah duman ise mahallenin birçok noktasını kapladı. Çıkış nedeni araştırılan yangın sonucu ev kullanılamaz hale geldi. - ANTALYA
Kaynak: İHA
Antalya, Alanya, 3. Sayfa

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