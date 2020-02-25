Haberler » Güncel » Alanya'da fabrika yangını - Haber

Alanya'da fabrika yangını

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde havalandırma ve soğutma aletleri üreten fabrikada yangın çıktı.

25.02.2020 13:23 | Son Güncelleme: 25.02.2020 13:23Alanya'da fabrika yangını

ANTALYA'nın ilçesinde havalandırma ve soğutma aletleri üreten fabrikada yangın çıktı. Fabrikadan çıkan duman mahalleyi kaplarken itfaiye ekipleri uzun uğraşın ardından yangını söndürebildi.

Alanya'nın Kestel Mahallesi Dim Çayı mevkiinde bulunan bir havalandırma ve soğutma ekipmanları üreten fabrikanın çatı kısmında saat 11.00 sıralarında yapılan tadilat sırasında, kaynak yapılırken çıkan kıvılcımın etrafa sıçramasından dolayı yangın çıktı. İçeride bulunan izolasyon ve kaplama malzemelerinin de tutuşmasıyla yangın kısa sürede büyüdü. Alevler fabrikayı sararken, çevredeki vatandaşlar durumu hemen Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirdi.İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangına 8 itfaiye aracıyla Alanya Belediyesi'ne bağlı 3 arazöz ve 35 personel müdahale etti. Yangının büyümesiyle Gazipaşa itfaiye ekiplerinden de yardım istendi. Uzun uğraşların ardından söndürülen yangında yaralanan olmazken, fabrikada büyük hasar oluştu.



İtfaiye, Alanya, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

13:43  Folklor nasıl yazılır? TDK'ya göre folklor mu, folklör mü? Folklor ne demek?
13:24  MEB sözleşmeli öğretmen sözlü sınav sonuçları sorgulama ekranı! MEB sözleşmeli öğretmen sözlü sınav sonuçları sorgulama ekranı?
11:47  Şampiyonlar Ligi son 16 turu fikstürü! Napoli Valencia maçı ne zaman, saat kaçta? Napoli Valencia maçı ne zaman, saat kaçta?
10:33  Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
09:47  Hızlı ve Öfkeli 5 filmi konusu nedir? Hızlı ve Öfkeli 5 oyuncuları ve Hızlı ve Öfkeli 5 özeti!
25.02.2020 14:12:59