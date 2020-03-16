Alanya'da feci kaza: 1 ölü
Antalya'nın Alanya ilçesinde kamyonla motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü.
16.03.2020 14:25 | Son Güncelleme: 16.03.2020 15:06
Antalya 'nın Alanya ilçesinde kamyonla motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü.
Kaza, saat 09.00 sıralarında Tosmur Mahallesi D-400 karayolu üzerinde meydana geldi. Antalya istikametine seyir halinde olan Okan Y. idaresindeki 07 PC 002 plakalı kamyon ile aynı yönde ilerleyen Ali Ekici (43) kullandığı 07 US 739 plakalı motosikletle çarpıştı. Kazada motosikletten fırlayarak kamyonun altında kalan Ekici olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine gelen polis kamyon sürücüsü Okan Y.'yi gözaltına alarak soruşturma başlattı. Ekici'nin cansız bedeni yapılan incelemelerinin ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olay sonra gözaltına alınan kamyon sürücüsü ise emniyetteki işlemlerinin arından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. - ANTALYA
Kaza, saat 09.00 sıralarında Tosmur Mahallesi D-400 karayolu üzerinde meydana geldi. Antalya istikametine seyir halinde olan Okan Y. idaresindeki 07 PC 002 plakalı kamyon ile aynı yönde ilerleyen Ali Ekici (43) kullandığı 07 US 739 plakalı motosikletle çarpıştı. Kazada motosikletten fırlayarak kamyonun altında kalan Ekici olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine gelen polis kamyon sürücüsü Okan Y.'yi gözaltına alarak soruşturma başlattı. Ekici'nin cansız bedeni yapılan incelemelerinin ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olay sonra gözaltına alınan kamyon sürücüsü ise emniyetteki işlemlerinin arından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. - ANTALYA
Kaynak: İHA
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