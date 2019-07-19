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Alanya'da fuhuş çetesine 5 tutuklama

ANTALYA Jandarma Komutanlığı ekiplerince, yabancı uyruklu 6 kadına zorla fuhuş yaptırdığı iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı.

19.07.2019 15:49 Alanya
ANTALYA Jandarma Komutanlığı ekiplerince, yabancı uyruklu 6 kadına zorla fuhuş yaptırdığı iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı.
Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Antalya Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Alanya merkez ve Mahmutlar Mahallesi'nde yabancı uyruklu kadınlara zorla fuhuş yaptırıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Şüphelileri tespit eden ekipler, 2 ay boyunca takibe aldı. Takibin ardından jandarma, 16 Temmuz sabahı operasyon düzenledi. Operasyonda, M.G., A.B., M.A., U.G., A.Ö. ve Kırgızistanlı kadın G.A. evlerinde gözaltına alınırken, zorla fuhuş yaptırıldığı belirlenen 6 kadın da kurtarıldı. Kadınlar, işlemlerin ardından sınır dışı edilmek üzere Antalya Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
Gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden U.G Adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, M.G, A.B, M.A. A.Ö. ile G.A. 'İnsan ticareti yapmak' suçundan tutuklandı.


Kaynak: DHA
Jandarma, Antalya, Alanya, Güncel

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