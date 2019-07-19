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Alanya'da fuhuş operasyonu: 12 gözaltı

Antalya'nın Alanya ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonunda yabancı uyruklu 6 kadınla ve onları fuhşa zorladığı iddia edilen 1'i Kırgızistan uyruklu 6 şüpheli gözaltına alındı.

19.07.2019 09:08 Alanya
Antalya'nın Alanya ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonunda yabancı uyruklu 6 kadınla ve onları fuhşa zorladığı iddia edilen 1'i Kırgızistan uyruklu 6 şüpheli gözaltına alındı.

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Antalya İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ve ekipleri ilçede fuhşa yönelik çalışma başlattı. Ekipler yaptıkları teknik ve fiziki takip sonrası geçen Salı günü akşam saatlerinde Mahmutlar Mahallesi'nde düzenlediği operasyonda yabancı kadınları para karşılığı fuhşa zorladığı iddia edilen M.G., A.B., M.A., U.G., A.Ö. ve Kırgızistan uyruklu G.A. isimli şüpheliyi gözaltına aldı. Operasyonda kapsamında bu şüpheliler tarafından fuhşa zorlandığı iddia edilen yabancı uyruklu 6 kadın da gözaltına alındı. Fuhşa zorlanan yabancı kadınlar sınır dışı edilmek üzere Antalya Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilirken, 6 şüpheli ise karakoldaki işlemlerinin ardından bu sabah adliyeye sevk edildi. - ANTALYA
Kaynak: İHA
Kırgızistan, Antalya, Alanya, 3. Sayfa

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