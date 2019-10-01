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Alanya'da fuhuş operasyonu: 7 gözaltı

Antalya'nın Alanya ilçesinde polisin düzenlediği fuhuş operasyonunda yabancı uyruklu 4 kadınla, onları fuhşa zorladığı iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.

01.10.2019 11:27Alanya'da fuhuş operasyonu: 7 gözaltı
Antalya'nın Alanya ilçesinde polisin düzenlediği fuhuş operasyonunda yabancı uyruklu 4 kadınla, onları fuhşa zorladığı iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Alanya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri 4 şüpheli aracılığıyla yabancı uyruklu kadınlara fuhuş yaptırıldığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, şüphelilerin ilçedeki adreslerine eş zamanlı baskınlar düzenledi. Baskınlarda para karşılığı fuhuş yaptırdığı iddia edilen Mesut G., Hakan G., Mustafa E.M. ile fuhşa zorlanan yabancı uyruklu 4 kadın gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi. - ANTALYA

Antalya, Alanya, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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