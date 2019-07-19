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Alanya'da fuhuş operasyonuna 5 tutuklama

Antalya'nın Alanya ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonunda yabancı uyruklu kadınları fuhşa zorladığı iddia edilerek gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı.

19.07.2019 14:22 Alanya
Antalya'nın Alanya ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonunda yabancı uyruklu kadınları fuhşa zorladığı iddia edilerek gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı. Operasyon kapsamında fuhşa zorlandığı iddia edilen 6 yabancı uyruklu kadın ise sınır dışı edilmek üzere Antalya Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Antalya İl Jandarma Komutanlığına bağlı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ve ekipleri ilçede fuhşa yönelik çalışma başlattı. Ekipler yaptıkları teknik ve fiziki takip sonrası geçen Salı günü akşam saatlerinde Mahmutlar Mahallesi'nde düzenlediği operasyonda yabancı kadınları para karşılığı fuhşa zorladığı iddia edilen M.G., A.B., M.A., U.G., A.Ö. ve Kırgızistan uyruklu G.A. isimli şüpheliyi gözaltına aldı. Operasyonda kapsamında bu şüpheliler tarafından fuhşa zorlandığı iddia edilen yabancı uyruklu 6 kadın da gözaltına alındı. Fuhşa zorlanan yabancı kadınlar sınır dışı edilmek üzere Antalya Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilirken 6 zanlı ise karakoldaki işlemlerinin ardından bu sabah adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden U.G adli kontrol şartıyla serbest kalırken M.G., A.B., M.A., A.Ö. ve Kırgızistan uyruklu kadın G.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ANTALYA
Kaynak: İHA
Antalya, Alanya, 3. Sayfa

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