Haberler » kultur-sanat » Alanya'da 'Grönholm Metodu' oyunun tanıtımı yapıldı - Haberler

Alanya'da "Grönholm Metodu" oyunun tanıtımı yapıldı

Alanya Belediye Tiyatrosu (ABT) oyuncularının sahneleyeceği "Grönholm Metodu"nun tanıtımı yapıldı.

08.01.2020 18:46 | Son Güncelleme: 08.01.2020 18:46Alanya'da
Belediye Tiyatrosu (ABT) oyuncularının sahneleyeceği "Grönholm Metodu"nun tanıtımı yapıldı.
Jordi Galceran'ın yazdığı, yönetmenliğini ise Alpay Aksum'un üstlendiği 4 kişilik oyunun prömiyeri öncesi, Alanya Kültür Merkezinde (AKM) gazeteciler için kısa bir gösterim yapıldı.
Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Ali Yenialp, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, 9 yetişkin ve 6 çocuk oyunuyla bu sezon izleyicilerin karşısına çıkacaklarını söyledi.
Geçen yıl 95 temsil yaptıklarını anlatan Yenialp, "Köy ve liseler arası tiyatro oyunlarıyla 30 bin kişiye ulaştık. Ayrıca 3 kez de turneye çıkıldı. Hem şehrimiz hem ülkemiz en güzel şekilde temsil edildi. Tiyatromuz bu performansı ve en iyi oyunlarıyla bizleri onurlandırdı. Geçen yıl 7 farklı dalda 9 ödül aldık." dedi.
Yönetmen Yardımcısı Vedat Akbulut ise Grönholm Metodu oyununa iyi hazırlandıklarını ifade etti.
Akbulut oyuna ilişkin "İnsanların iş hayatında göreceği sıkıntılar, bir şeyler elde ederken verdiği emekler ve karşılığında neler bulacağını, hep birlikte göreceğiz. Ocak ayında 6 temsil yapılacak ve devam edecek." diye konuştu.

ABT Sanat Yönetmeni Esra Tığlı Kutertan, sezonun ikinci yeni oyunu ile seyirci karşısına geçeceklerini anlatarak "Seyircimizin nasıl tepki vereceğini merakla bekliyoruz. Seyircilerimizi bu oyuna ve diğerlerine bekliyoruz." dedi.
10 Ocak cuma saat 20.00'de sahnelenecek oyun, uluslararası bir şirketin satış departmanı müdürlüğü için iş başvurusu yapan 4 adayın değerlendirildiği son görüşmeyi konu alıyor.
Adaylar kendileri ile toplu bir görüşme yapılacağını düşünürken daha önce hiç deneyimlemedikleri türden bir görüşme yöntemiyle karşılaşıyor.

Alanya, Kültür Sanat

Kaynak: AA

kultur-sanat

Son Dakika Haberleri

19:52  ABD Başkanı Trump, İran liderlerine seslendi: Birlikte çalışabiliriz - Haberler
19:49  'Veri gizliliği savaşı' alevleniyor mu? : FBI, Apple'dan iki iPhone'un kilidini açmasını istedi - Haberler
19:44  Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi toplandı - Haberler
19:40  İntihar girişiminde bulunan genci Kaymakam ikna etti - Haberler
19:37  ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın saldırılarına ilişkin yaptığı açıklamada, "Çok öncesinde... - Haberler
19:29  Donald Trump, İran'ın saldırılarının bilançosunu açıkladı - Haberler
19:15  TikTok kullanıcılarına büyük şok! 1,5 milyon insanı etkileyebilecek açıklar tespit edildi - Haberler
19:11  Pentagon yetkilisi: İran, Irak'taki güçlerimizi bilinçli olarak ıskaladı - Haberler
17:40  ABD savaşa hazırlık mı yapıyor? Bölgeye Usame Bin Ladin'i öldüren suikast timi gönderildi - Haberler
8.01.2020 20:11:11