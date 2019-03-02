Alanya'da "Güneş Gözlüğü" Operasyonu

Antalya
'nın Alanya
ilçesinde gümrük kaçağı 18 bin 563 adet güneş gözlüğü ele geçirildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, yurt dışından yurda gümrük kaçağı ürünlerin getirildiği bilgisi üzerine harekete geçti.
Belirlenen iki adrese düzenlenen operasyonda, 18 bin 563 güneş gözlüğü, 600 kulaklık, 26 hoparlör, 382 selfie çubuğu ve bin 350 oyuncak ele geçirdi.
Gözaltına alınan M.B.B. hakkında yasal işlem yapıldı.
Emniyet Müdürlüğü, Antalya, Alanya, Güncel
Kaynak: AA