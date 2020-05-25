Alanya'da hafif ticari araç uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 2 yaralı

Antalya'nın Alanya ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç, yaklaşık 250 metrelik uçurumdan yuvarlandı.

Alanya'da hafif ticari araç uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 2 yaralı
25.05.2020 15:04 | Son Güncelleme: 25.05.2020 15:07
Antalya'nın Alanya ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç, yaklaşık 250 metrelik uçurumdan yuvarlandı. Kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 02.30 sıralarında Alanya'nın kırsalındaki Cindi Yaylası yolunda meydana geldi. Çayarası Yaylası'na seyir halinde olan Musa Gürkan (46) idaresindeki 07 HKG 86 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sol tarafında bulunan yaklaşık 250 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Uçuruma inen ekipler yaptıkları incelemede sürücü Musa Gürkan'nın hayatını kaybettiğini, araçta bulunan Mehmet Ali G. ve Nurullah E.'nin yaralandığını belirledi. Ekipler tarafından çıkarılan yaralılar ambulansla Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Mehmet Ali G. ve Nurullah E.'nin hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi. Kazada hayatını kaybeden Gürkan'ın cansız bedeni ise savcılık incelemesinin ardından uçurumdan çıkartılarak morga konuldu. Buradaki işlemlerinin ardından 'Tıraş Hasan' lakaplı Musa Gürkan'ın cenazesi ailesine teslim edildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Antalya, Alanya, 3. Sayfa, Haber

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