Alanya'da hayvanseverden protesto

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde, iddiaya göre 71 köpeğin Mersin sınırlarına bırakılmak üzere bir kamyon kasasına konulması, Alanya'da aralarında yerleşik yabancıların da bulunduğu hayvanseverler tarafından protesto edildi.

İddiaya göre Alanya ilçesindeki barınaktan yüklenen köpek dolu kamyon, 5 Aralık günü gece yarısı gelen ihbar üzerine Aydıncık- Gülnar yolu Eskiyörük Mahallesi yol ayrımında durduruldu. Şoför, jandarma ekiplerinin köpekleri nereye götürdüğüne ilişkin sorularına cevap veremedi. Kontrolü yapılan kamyonun kasasında cinsleri tespit edilemeyen 71 köpek olduğu, kimlik kartı ile küpeleri bulunmadığı anlaşılınca muhafaza altına alındı. Alanya Belediyesi ile Mersin Belediyesi'nin görüşmesinin ardından köpekler Alanya'ya geri getirildi. Konuyla ilgili Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi Başkanı Salim Serdar Gökçek, "Sahipsiz hayvanları Mersin Büyükşehir Belediyesi sınırlarına bırakıp gitmeleri hoş değil" açıklamasında bulunurken, Alanya Belediyesi yetkilileri olayla ilgili kış gelmesinden dolayı Söğüt, Çayarası, Kaplanhanı, Sarıveliler ve Gazipaşa/Mersin bölgesi ortak yaylalarında sahipsiz hayvanların toplandığını açıklamıştı.

'ALENEN HAYVANLARA EZİYET'

Yaşanan olaya sosyal medyada tepki gösteren hayvanseverler, bugün Alanya Hükümet Meydanı'nda toplanarak protesto gösterisi yaptı. Aralarında yerleşik yabancıların da bulunduğu protestocular, ellerinde hayvan haklarıyla ilgili pankart ve dövizler taşıyıp, sloganlar attı. Hayvanseverler adına konuşan Zeliha Daşıyıcı, yaşanan olayda Alanya Belediyesi'nin ihmali olduğunu savundu. Daşıyıcı, "Geride bıraktığımız 1 hafta içerisinde Alanya Belediyesi 5199 sayılı yasa gereği devletin kendilerine verdiği yetkiyi kötü kullanarak bir skandala imza atmıştır. Gecenin bir vakti Alanya Belediyesi Demirtaş Geçici Hayvan Bakım Evi'nden damperli üstü açık bir kamyona yüklenen 71 tane masum canı, aralık ayazında Mersin'e doğru yola çıkarmış, jandarmalarca yakalanmıştır. Görevlilerin ifadeleri tutanaklara geçirilmiş ve köpekler geri gönderilmiştir. Belediye neden bu canları toplamıştır, neden kamyona doldurup, Mersin'e yola çıkarmıştır. Açıklamalar her ne olursa olsun bu vahim olayın gerekçesi hayvanseverlerin içi rahatlatmayacaktır. Hayvanların şehir dışına atılması yanı sıra kamyonda taşınma şekli resmen ve alenen hayvanlara eziyettir" dedi.

Konuşmanın ardından alkışlarla protestoya devam eden hayvan severler protestolarının ilerleyen günlerde hayvan barınağında da devam edeceğini duyurdu.