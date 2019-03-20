Alanya'da Hem Kar Hem Deniz Keyfi

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Antalya'nın Alanya ilçesinde iki mevsim aynı anda yaşanıyor. İlçenin dünyaca ünlü mavi bayraklı plajlarında güneşli havayı fırsat bilenler denize girerken, kırsalda ise karın keyfini çıkardılar.Geçtiğimiz gün Alanya'ya 30 kilometre uzaklıktaki Akdağ'a çok sayıda davetlinin katıldığı bir kayak şenliği düzenlendi. Şenlikte leğenle kayma, güreş, pilates etkinlikleri yapıldı. Kayakçıların özel gösteri yaptığı programda balon uçurma etkinliği ile renkli görüntüler ortaya çıktı. Kar görme imkanına sahip olan vatandaşlar, Akdağ'ın kendilerine sunduğu doğal ve coğrafi güzellikleri en iyi şekilde değerlendirdi.Güneşli havayı fırsat bilen sahile koştuKırsalda kar keyfi yaşanırken, ilçe merkezinde ise güneşli havayı fırsat bilenler Alanya'nın dünyaca ünlü Kleopatra, Keykubat ve Damlataş plajlarında denize girdi. Hava sıcaklığın 20, deniz suyu sıcaklığın ise 18.2 derece ölçüldüğü ilçede yerli ve yabancı turistler, güneşli havanın tadını denize girerek ve güneşlenerek çıkardı. Kumlara, şezlonglara uzanan tatilciler, kitap okudu ve uzun süre güneşlendi. Bazı turistler de sahil kenarında yürüyüş ve spor yaptı. Sahil kenarlarında oynayan çocuklar ve uçuşan güvercinler renkli görüntüler oluşturdu. Bazıları ise aynı gün içinde deniz ve kar keyfini bir arada yaşadı. - ANTALYA