Haberler » 3. Sayfa » Alanya'da hortum - Haber

Alanya'da hortum

Antalya'nın Alanya ilçesinde öğle saatlerinde çıkan hortum hem korkuttu hem de görsel güzelliği beraberinde getirdi.

30.11.2019 16:22 | Son Güncelleme: 30.11.2019 16:55Alanya'da hortum
'nın ilçesinde öğle saatlerinde çıkan hortum hem korkuttu hem de görsel güzelliği beraberinde getirdi. Denizden yaklaşık 2 mil açıkta oluşan dev hortum, denize kadar indi. Bu anlar çevredeki vatandaşlar tarafından da cep telefonuyla kaydedildi.

Alanya'nın İncekum Mahallesinde oluşup Okurcalar Mahallesine kadar ilerleyen hortum 15 dakika içinde karaya ulaşmadan kayboldu. İncekum mahallesinin hemen her yerinden izlenen doğa olayı, sahilde güneşlenen tatilcileri de hem heyecanlandırdı hem de sevindirdi. Güneşli havada nadir görünen hortuma tanıklık eden yerli ve yabancı turistler bun anları cep telefonlarıyla kaydettiler. Hortumun denizden su çektiği anlar da kameralar tarafından kaydedildi. - ANTALYA

Antalya, Alanya, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
17:15 Uçurumda asılı kalan tır korkuttu
17:14 Avcılar'da hırsızlar bekçilerle silahlı çatışmaya girdi
17:14 İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı
17:11 Çiftlik evinde ölü bulunan Çinli kadının öldürülmeden önce cinsel istismara uğradığı ortaya çıktı
16:57 Rum Yönetiminin denize bıraktığı mühimmat güvenliği tehdit ediyor
16:55 Atatürk silüetinin yansıdığı mahallede ürküten görüntü
16:10 Kadın doğum uzmanı, hastalarının müstehcen görüntülerini cinsel içerikli sitelere sattı
13:39 Didem Soydan, Amerikan bayrağı önünde göğüslerini ve pantolonun fermuarını açarak poz verdi
11:34 Millilerin rakipleri belli oluyor
09:39 Esenler Otogarı'nda kadın müdür, firmasının peronlarını bölen duvarları "Satışları engelliyor" deyip çekiçle yıktı
21:21 Dün ameliyat olan profesör Murat Tosun, evinde ölü bulundu
20:14 Dev kayalar baraja düştü! Heyelan anı kameralara böyle yansıdı
19:24 Başakşehir'de metro şantiyesinde göçük: 1 ölü
30.11.2019 17:21:32