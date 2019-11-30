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Alanya'da hortum

Antalya'nın Alanya ilçesinde öğle saatlerinde çıkan hortum hem korkuttu hem de görsel güzelliği beraberinde getirdi.

30.11.2019 16:30 | Son Güncelleme: 30.11.2019 16:32
'nın ilçesinde öğle saatlerinde çıkan hortum hem korkuttu hem de görsel güzelliği beraberinde getirdi. Denizden yaklaşık 2 mil açıkta oluşan dev hortum, denize kadar indi. Bu anlar çevredeki vatandaşlar tarafından da cep telefonuyla kaydedildi.
Alanya'nın İncekum Mahallesinde oluşup Okurcalar Mahallesine kadar ilerleyen hortum 15 dakika içinde karaya ulaşmadan kayboldu. İncekum mahallesinin hemen her yerinden izlenen doğa olayı, sahilde güneşlenen tatilcileri de hem heyecanlandırdı hem de sevindirdi. Güneşli havada nadir görünen hortuma tanıklık eden yerli ve yabancı turistler bun anları cep telefonlarıyla kaydettiler. Hortumun denizden su çektiği anlar da kameralar tarafından kaydedildi.
(Recep Erdoğan/İHA)
Alanya'da hortum

Antalya, Alanya, Güncel

Kaynak: İHA
Haber Videosu : Alanya'da hortum


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