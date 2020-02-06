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Alanya'da hortum paniği

Antalya'nın Alanya ilçesindeki denizde kıyıya yakın bir noktada oluşan hortum, paniğe neden oldu.

06.02.2020 18:23 | Son Güncelleme: 06.02.2020 18:24Alanya'da hortum paniği
'nın ilçesindeki denizde kıyıya yakın bir noktada oluşan hortum, paniğe neden oldu. Yaklaşık 5 dakika süren hortum, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Alanya'da gün içinde şiddetini arttıran yağmur ve rüzgar nedeniyle akşam saatlerinde Oba Mahallesi'ndeki Keykubat Plajı açıklarında hortum oluştu. Yaklaşık 200 metre açıkta ortaya çıkan hortum, kısa süreli paniğe neden oldu. Hortum, kıyıya yaklaşmadan kaybolurken, ilçenin farklı noktalarından vatandaşlar bu ani cep telefonlarının kameralarıyla görüntülendi. Alanya Meteoroloji İstasyon Müdürlüğü yetkilileri bölgede etkisini sürdüren yağış ve şiddetli rüzgarın cuma gününe kadar devam edeceğini aktardı. - ANTALYA

Antalya, Alanya, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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