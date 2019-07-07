07.07.2019 17:52
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Alanya'da hortum - Yaralılara müdahale

Antalya'nın Alanya ilçesinde yayla şenlikleri sırasında çıkan hortumun yıktığı çadırların altında kalarak yaralanan 6 kişi hastaneye kaldırıldı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde yayla şenlikleri sırasında çıkan hortumun yıktığı çadırların altında kalarak yaralanan 6 kişi hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, Gümüşkavak Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğince 1660 rakımlı Kızılova Meydanı'nda beşinci kez düzenlenen Kızılova Yayla Şenlikleri sırasında hortum oluştu.
Şenlik alanında kısa süreli etkili olan hortum nedeniyle yıkılan çadırların altında kalan 5'i kadın 6 kişi yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ilçe merkezindeki hastanelere kaldırıldı.
Yıkılan çadırlar ekiplerce kaldırıldı. Alanya'da hortum - Yaralılara müdahale
Kaynak: AA
Antalya, Alanya, Güncel

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