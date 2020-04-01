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Alanya'da içme suyu depoları temizleniyor

ASAT Genel Müdürlüğü Alanya ASAT ekipleri, ilçenin 102 mahallesinin 230 içme suyu deposunda genel temizlik, bakım ve onarım çalışması başlattı.

01.04.2020 15:18 | Son Güncelleme: 01.04.2020 15:18
Alanya'da içme suyu depoları temizleniyor
ASAT Genel Müdürlüğü Alanya ASAT ekipleri, ilçenin 102 mahallesinin 230 içme suyu deposunda genel temizlik, bakım ve onarım çalışması başlattı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, ASAT Genel Müdürlüğü, Alanya ASAT, içme suyu, kanalizasyon, yağmur drenajı, arıtma ve günlük arızaları giderme çalışmalarının yanında içme suyu depolarının temizlik bakım ve onarım çalışmalarını da yürütüyor. Yılbaşından sonra Alanya'nın 102 mahallesindeki içme suyu depolarının çevre temizliği çalışmasını yaparak tamamlayan Alanya ASAT, şimdi de 102 mahalledeki yaklaşık 230 içme suyu deposunun iç temizliği, bakım ve onarım çalışmasına başladı.

Üç ayrı ekip kuruldu

Vatandaşlara daha sağlıklı ve hijyenik içme suyu temin etmek için büyük bir özveri ile çalışan ASAT, bu kapsamda gece gündüz çalışıyor. Alanya'nın 102 mahallesinde bulunan 230 içme suyu deposunu tek tek temizleyecek olan üç ayrı ekip kuruldu. Alanya'nın doğu, batı ve merkezinde çalışacak olan ekipler, sorun yaşanan yerler başta olmak üzere tüm içme suyu depolarını temizlemeye başladı. Şu ana kadar 15 mahallede 30 içme suyu deposunun iç temizliği tamamlandı. Bir taraftan temizlik çalışması yapılırken, oluşturulan bir diğer ekip ile de depoların bakım ve onarımları gerçekleştirilecek. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Antalya Büyükşehir Belediyesi, Alanya, Güncel
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