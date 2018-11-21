Alanya'da İçme Suyu Seferberliği

21 Kasım 2018 Çarşamba 14:27



21 Kasım 2018 Çarşamba 14:27

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Alanya'nın Dereköy, Süleymanlar ve Bektaş Mahallelerinin içme suyu problemini ortadan kaldırdı.Alanya genelinde kesintisiz içme suyu temini için yeni isale ve şebeke hattı çalışmaları yapan ASAT, aynı zamanda yetersiz kalan hatları da yeniliyor. Alanya'nın kuzeyinde bulunan Dereköy, Süleymanlar ve Bektaş Mahallelerinde içme suyu sorunu yaşayan bölgelere ASAT önemli yatırımlar gerçekleştirdi. Bu bağlamda Dereköy Mahallesi'nin Tozlu, Beceler, Karakışla ve Çonlu mevkilerine 28 kilometre içme suyu şebeke hattı döşendi. Ayrıca Süleymanlar ve Bektaş Mahallelerinin yetersiz kalan bölümlerine 3'er kilometrelik içme suyu şebeke hattı çekildi. Böylelikle mahallelerin içme suyu sorununa kalıcı çözüm getirildi.Çeşmelerden temiz su akıyorBölgede yıllardır içme suyu sıkıntısı yaşayan vatandaşlar rahat bir nefes aldı. İçme suyu ihtiyacını kesintisiz karşılamak için ASAT tarafından Dereköy'e 100, Süleymanlara da 50 tonluk su deposu yapıldı. Artık çeşmelerinden temiz içme suyu akan vatandaşlar hizmetlerden memnun.Bozulan yollarda bakımASAT, Alanya'da altyapı çalışmaları ardından deforme olan caddelerde de hummalı bir çalışma yürütüyor. Alt yapı çalışmaları sırasında bozulan Süleymanlar, Bektaş ve Dereköy mahallelerinde toplamda 12 kilometre bakım onarım çalışması yapan ASAT vatandaşın takdirini kazandı. - ANTALYA