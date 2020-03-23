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Alanya'da "ihtiyaç karşılama" hizmetlerinden 65 üstü yerleşik yabancılar da faydalanıyor

Antalya'nın Alanya ilçesinde korona virüs önlemleri kapsamında evden çıkışları yasaklanan 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlar için polis, jandarma ve zabıta "ihtiyaç karşılama" ekibi oluşturarak market alışverişini yapıyor.

23.03.2020 17:34 | Son Güncelleme: 23.03.2020 17:35
Alanya'da
Antalya'nın Alanya ilçesinde korona virüs önlemleri kapsamında evden çıkışları yasaklanan 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlar için polis, jandarma ve zabıta "ihtiyaç karşılama" ekibi oluşturarak market alışverişini yapıyor.

İçişleri Bakanlığı tarafından, 65 yaş üzeri ve kronik rahatsızlığı olanlara yönelik sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasının ardından evde kalan vatandaşların mağdur olmaması için Alanya'da "ihtiyaç karşılama" ekipleri kuruldu. Polis , jandarma ve zabıtadan oluşan bu ekip, vatandaşlardan aldıkları siparişleri marketlere giderek tedarik ediyor, ardından evlere gidip teslim ediyor.

"Yerleşik yabancıların ihtiyaçları karşılanıyor"

Konuyla ilgili bünyelerindeki yabancıları bilgilendirme yaptıklarını belirten Alanya Yabancılar Meclisi Başkanı Abdullah Karaoğlu, yaşları 65 üzeri olanların sokağa çıkamayacağını farklı dillerde üyelerine söylediklerini ifade etti. Karaoğlu, "65 yaş ve üzeri olup yalnız yaşayanların zorunlu market ihtiyaçları belirlenen ekipler tarafından yapılıyor. Bu uygulamadan ilçede yaşayan yerleşik yabancılar da faydalanabilir. 112, 155 ve 156 numaralı telefonları arayan yerleşik yabancıların ihtiyaçları karşılanıyor" dedi.

48 market ile evde kalanların ihtiyaçlar ulaştırılacak

Ayrıca Alanya Kent Konseyi ve Alanya Bakkallar ve Bayiler Odası 65 yaş üzeri insanlara yardımcı olmak için farkındalık projesi oluşturdu. Proje kapsamında Alanya'da ilk etapta 48 market ile evde kalanların tüm market ihtiyaçlarının ulaştırılacağı belirtildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Etiketler : Jandarma, Alanya, Polis, Güncel

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