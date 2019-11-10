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- Alanya'da işyerinden 40 bin TL çalan şüpheliyi parmak izi yakalattı

- Alanya'da işyerinden 40 bin TL çalan şüpheliyi parmak izi yakalattıANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde bir işyerinden 40 bin TL çaldığı iddiasıyla aranan şüpheliyi parmak izi ele verdi.

10.11.2019 19:21 | Son Güncelleme: 10.11.2019 19:22
- 'da işyerinden 40 bin TL çalan şüpheliyi parmak izi yakalattı
ANTALYA - 'nın Alanya ilçesinde bir işyerinden 40 bin TL çaldığı iddiasıyla aranan şüpheliyi parmak izi ele verdi. tarafından gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi.
Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Demirtaş Jandarma Karakolu ekipleri, dün saat 17.30 sıralarında Uğrak Mahallesi Aydap Mevkiinde uygulama görevi yaptığı sırada şüpheli tavırlar sergileyen Uğur K.'ya Genel Bilgi Taraması sorgusu ve parmak izi kontrolü yapıldı. Yapılan incelemelerde parmak izinden yola çıkan ekipler, 8 Eylül'de Demirtaş Mahallesi'ndeki bir işyerinde şüpheli Uğur K.'nın 40 bin TL çalınma olayına karıştığını tespit etti. Gözaltına alınan Uğur K. karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
- Alanya'da işyerinden 40 bin TL çalan şüpheliyi parmak izi yakalattı

Jandarma, Antalya, Alanya, 3. Sayfa

Kaynak: İHA


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