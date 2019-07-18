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Alanya'da kaçak ve sahte içki operasyonu

Antalya'nın Alanya ilçesinde polisin bir eve düzenlediği operasyonda gümrük kaçağı ve sahte içki ele geçirildi, olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

18.07.2019 22:06 Alanya
Antalya'nın Alanya ilçesinde polisin bir eve düzenlediği operasyonda gümrük kaçağı ve sahte içki ele geçirildi, olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Alanya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, Güllerpınarı Mahallesi Çirpanlı Sokak üzerinde bulunan bir apartman dairesinde yüklü miktarda gümrük kaçağı ve sahte içki olduğu bilgisine ulaşarak harekete geçti. Ekipler yaptıkları teknik fiziki takibin ardından belirlen adrese baskın düzenledi. Baskında gümrük kaçağı ve sahte çeşit markalarda 70 şişe içki, 70 şişe içki, bin 60 adet plastik kapak kılıfı, 226 adet marka etiketi ve içki yapımında kullanılan bir miktar sıvı ele geçirilirken, olayla ilgili G.Ö. isimli şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli hakkında 5607 sayılı 'Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu' ve 4733 sayılı 'Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu (TAPDK) Kanunu'na muhalefet etmek' suçları kapsamında işlem yapıldıktan sonra adliyeye sevk edileceği öğrenildi. - ANTALYA
Kaynak: İHA
Emniyet Müdürlüğü, Antalya, Alanya, 3. Sayfa

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