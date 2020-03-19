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Alanya'da kaçak ve sahte içki operasyonunda bir kişi yakalandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde sahte içki imalat ve satışına yönelik operasyonda bir kişi gözaltına alındı.

19.03.2020 20:38 | Son Güncelleme: 19.03.2020 20:38
Alanya'da kaçak ve sahte içki operasyonunda bir kişi yakalandı
Antalya 'nın Alanya ilçesinde sahte içki imalat ve satışına yönelik operasyonda bir kişi gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sahte içki imalat ve satışının önlenmesine yönelik çalışma kapsamında Kızlarpınarı Mahallesi Güzeloğlu Sokak'ta M.E adlı şüpheliyi durdurdu. Zanlının aracında yapılan aramada 120 litre etil alkol ele geçirildi.
Karakoldaki ifadesinde, "etil alkollü dezenfektan üreterek evinin ve arabasının temizliğinde kullanacağını" öne süren şüpheli, savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

Etiketler : Emniyet Müdürlüğü, Antalya, Alanya, Güncel

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