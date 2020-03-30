Alanya'da kapalı olması gereken gözlemeciye kumar baskını: 9 gözaltı

Antalya 'nın Alanya ilçesinde Korona virüs tedbirleri kapsamında kapalı olan bir gözlemeciye baskın düzenleyen jandarma ekipleri, kumar oynadığı tespit edilen 9 kişiyle kumar oynatan şüpheli suçüstü yakaladı. İşletme sahibi hakkında yasal işlem yapılırken, 9 kişiye toplamda 3 bin 555 lira idari para cezası kesildi.



Dünyayı ve Türkiye'yi etkisi altına alan yeni tip Korona virüs nedeniyle yurt genelinde birçok işletme geçici süreliğine kapatıldı. Alanya'nın Sapadere Mahallesi'ndeki bir gözlemecide kapalı olmasına rağmen kumar oynandığı ihbarı alan Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler harekete geçti. Ekipler, savcılıktan alınan iznin ardından dün saat 20.00 sıralarında belirlenen adrese baskın düzenledi. Baskında kumar oynadığı iddia edilen 9 kişi ve işletme sahibi gözaltına alınırken, kumarda kullanıldığı belirtilen masa üzerinde çok sayıda pul ve deste iskambil kağıdına ve ele geçirildi. Kumar oynadıkları belirlenen 9 kişiye Kabahatler Kanunu'na muhalefetten 395'er lira idare para cezası uygulandı. İşyeri sahibinin hakkında ise kumar oynanmasına yer ve imkan sağlamak suçlarından adli işlem başlatıldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA