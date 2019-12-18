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Alanya'da Karapınar yoluna kış bakımı

Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya'da Karapınar, İmamlı ve Uğrak mahallelerini Karaman'ın Ermenek İlçesi'ne bağlayan grup yolunda bakım ve onarım çalışması yapıyor.

18.12.2019 11:55 | Son Güncelleme: 18.12.2019 12:00Alanya'da Karapınar yoluna kış bakımı
Antalya Büyükşehir Belediyesi 'da , İmamlı ve Uğrak mahallelerini 'ın Ermenek İlçesi'ne bağlayan grup yolunda bakım ve onarım çalışması yapıyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Alanya kırsalındaki mahallelerde kışlık bakım ve onarım çalışmalarına devam ediyor. Alanya'nın kuzeyinde bulunan Kuşyuvası mevkiindeki Karapınar, İmamlı ve Uğrak mahallelerini Karaman'ın Ermenek İlçesi Dumlugöze Köyü'ne bağlayan grup yolunda bakım ve onarım çalışması gerçekleştiriliyor. Yolda yağmur suyu geçişlerinin olduğu noktalara büz konurken, şarampol temizliği de yapılıyor. Diğer taraftan yolun bozulan yerlerine asfalt dökülüyor. Çalışmaların kısa sürede tamamlanması planlanırken, kış döneminde de hareketli olan bölgede ulaşımın aksamaması için gerekli önlemler alınıyor. - ANTALYA

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Karapınar, Karaman, Alanya, Güncel

Kaynak: İHA

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