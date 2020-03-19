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Alanya'da kaza yapan genç öfkesini motosikletten çıkardı

Antalya'nın Alanya ilçesinde freni tutmayan motosiklet, yol kenarında park halinde olan otomobile çarptı.

19.03.2020 17:00 | Son Güncelleme: 19.03.2020 17:00
Alanya'da kaza yapan genç öfkesini motosikletten çıkardı
Antalya 'nın Alanya ilçesinde freni tutmayan motosiklet, yol kenarında park halinde olan otomobile çarptı. Kazada şans yara almayan sürücü öfkesini motosikletten çıkardı.

Kaza, saat 14.30 sıralarında Saray Mahallesi Güzelyalı Caddesi'nde meydana geldi. Sahil yolunda seyir halinde ve henüz sürücüsü öğrenilemeyen 07 E 2094 plakalı motosiklet, iddiaya göre frenleri tutmayınca, kontrolden çıkıp yol kenarındaki park halinde olan 07 AHA 038 plakalı otomobile çarptı. Kazada yola savrulan motosiklet sürücüsü şans eseri yaralanmadı. Düştüğü yerden apar topar kalkan genç, motosiklet frenin tutmadığı gerekçesiyle sinirlendi. Öfkeli genç yerden kaldırdığı motosikleti tekrar yere attı ardından tekmelemeye başladı. O sırada kazayı görerek gelen çevredekiler öfkeli genci sakinleştirdi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Etiketler : Antalya, Alanya, Saray, 3. Sayfa

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