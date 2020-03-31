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Alanya'da kontrol noktalarında "Kovid-19" denetimi yapılıyor

Antalya'nın Alanya ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kentin girişlerinde sürücü ve yolcuların ateşi ölçüldü.

31.03.2020 17:08 | Son Güncelleme: 31.03.2020 17:08
Alanya'da kontrol noktalarında
Antalya 'nın Alanya ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kentin girişlerinde sürücü ve yolcuların ateşi ölçüldü.
Emniyet Müdürlüğü ekipleri, salgının yayılmasını engellemek ve taşıyıcı durumda olanları tespit etmek amacıyla ilçenin doğudaki Dinek ve batıdaki Alantur mevkilerinden kente giriş yapan araçları kontrol noktasında durdurdu.
Ekipler, burada sürücülerin ve araçlarda bulunan yolcuların ateşini ölçtü. Kimlik kontrolü de yapan polis ekipleri, 65 yaş ve üstü yolcu bulunan otomobillere Kabahatlar Kanunu'nun 32. Maddesi gereğince 392 lira idari para cezası uyguladı.
Koronavirüsle mücadele kapsamında alınan önlemler ve neler yapılması gerektiği gibi konularda vatandaşları bilgilendiren ekipler, zorunlu olmadıkça dışarıya çıkılmaması uyarısında bulundu.
Denetimler sırasında uzun araç kuyruklarının oluştuğu görüldü. İlçe girişindeki kontrol noktalarında son iki günde yaklaşık 20 bin aracın denetlendiği bildirildi.
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Kaynak: AA

Etiketler: Emniyet Müdürlüğü, Koronavirüs, Antalya, Alanya, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››Alanya'da kontrol noktalarında 'Kovid-19' denetimi yapılıyor - Haberler

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