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Alanya'da kontrolden çıkan otomobil takla attı: 2 yaralı

Antalya'nın Alanya ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

02.12.2019 15:50 | Son Güncelleme: 02.12.2019 15:55Alanya'da kontrolden çıkan otomobil takla attı: 2 yaralı
'nın ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Alanya'nın kırsalındaki Mahmutseydi Mahallesi'nden ilçe merkezine seyir halinde olan Turgut Ö.'nün (26) kullandığı 07 AIG 890 plakalı otomobil, sürücünün bir anlık dikkatsizliği sonucu kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan araç 2 takla atarak durabildi. hurda yığınına dönerken, içinde bulunan sürücü ve yolcu Ümit B. (35) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ambulansla Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü. Burada tedaviye alınan Turgut Ö. ve Ümit B.'nin sağlık durumun iyi olduğu belirtildi. Jandarma kazayla ilgili tahkikat başlattı. - ANTALYA

Antalya, Alanya, Araç, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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