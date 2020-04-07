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Alanya'da koronavirüse karşı 'dezenfeksiyon tüneli' kuruldu

Antalya'nın Alanya ilçesinde koronavirüs önlemleri kapsamında 'dezenfeksiyon tüneli' oluşturuldu.

07.04.2020 13:42 | Son Güncelleme: 07.04.2020 13:42
Alanya'da koronavirüse karşı 'dezenfeksiyon tüneli' kuruldu
Antalya 'nın Alanya ilçesinde koronavirüs önlemleri kapsamında 'dezenfeksiyon tüneli' oluşturuldu.
Alanya Belediyesi, Atatürk Anıtı'nın bulunduğu bölgeye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) için dezenfeksiyon tüneli oluşturdu.
Dezenfeksiyon tünelin hizmete girmesi nedeniyle gazetecilere açıklama yapan Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, virüse karşı ilçede dezenfeksiyon çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini söyledi.
Yücel, "Bugün de insanlarımızın sağlığı için bakanlığımızın verdiği dezenfekte onayı olan tüneli meydana kurduk. Böylelikle sabah iş yerine giden arkadaşlarımız ve akşam evine gidenler, bu dezenfekte tünelinden yararlanıp kullanabilecek. Hem virüs etkisinden kurtulacak hem de bütün bakterilerden dezenfekte olacaklar. Sağlıklı bir şekilde günlük hayatlarını devam ettirebilecekler." diye konuştu.
Şu ana kadar 45 bin koruyucu maske dağıttıklarını aktaran Yücel, 200 bin yeni maskenin de siparişini verdiklerini bildirdi.

Kaynak: AA

Etiketler: Alanya Belediyesi, Antalya, Alanya, Güncel
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