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Alanya'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 61 kişiye cezai işlem uygulandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde jandarma ekiplerinin yaptığı denetimlerde, koronavirüsün (Kovit-19) yayılmasına ilişkin alınan tedbirlere uymadıkları tespit edilen 61 kişiye yasal işlem yapıldı.

30.03.2020 13:08 | Son Güncelleme: 30.03.2020 13:08
Alanya'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 61 kişiye cezai işlem uygulandı
Antalya 'nın Alanya ilçesinde jandarma ekiplerinin yaptığı denetimlerde, koronavirüsün (Kovit-19) yayılmasına ilişkin alınan tedbirlere uymadıkları tespit edilen 61 kişiye yasal işlem yapıldı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ülke genelindeki koronavirüs tedbirlerine ilişkin denetimlerini artırdı.
Ekipler, kumar oynayan 9, evde parti düzenledikleri tespit edilen 7, amatör balıkçılık yapan 3, sahilde gezen 4, piknik yapan 37 ve "emre itaatsizlik" yapan bir kişinin olduğu toplam 61 kişi hakkında yasal işlem yaptı.
Denetimlerin sıkı şekilde süreceği kaydedildi.
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Kaynak: AA

Etiketler: Jandarma, Antalya, Alanya, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››Alanya'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 61 kişiye cezai işlem uygulandı - Haberler

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