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Alanya'da kredi kartı dolandırıcılarına operasyon: 5 gözaltı

Antalya'nın Alanya Alanya ilçesinde, 'banka ve kredi kartlarının kötüye kullanılması' suçlamasıyla 5 şüpheli gözaltına alınırken, bir miktar uyuşturucu, çok sayıda pos cihazı ve cep telefonu ele geçirildi.

18.10.2019 12:58Alanya'da kredi kartı dolandırıcılarına operasyon: 5 gözaltı
Antalya'nın Alanya Alanya ilçesinde, 'banka ve kredi kartlarının kötüye kullanılması' suçlamasıyla 5 şüpheli gözaltına alınırken, bir miktar uyuşturucu, çok sayıda pos cihazı ve cep telefonu ele geçirildi.

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde, Antalya Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Alanya Jandarma Komutanlığı bağlı ekipler, 5 şüphelinin 'Banka ve kredi kartlarının kötüye kullanılması' suçu işlediğini tespit etti. Tespit üzerine harekete geçen ekipler, şüpheli Cem S., Yahya Y., Ozan S., Faruk B. ve Yakup K., adreslerinde yakalayarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda ise 100 gram kubar esrar, çok sayıda pos cihazı, suç işlemede kullanıldığı değerlendirilen cep telefonlarıyla SIM kartları bilgisayar ve bin adet 14 kredi kartı slipi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - ANTALYA

Antalya, Alanya, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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