Alanya'da kruvaziyer sürprizi
Dünyayı saran korona virüsü nedeniyle Antalya'nın Alanya ilçesindeki turizmciler bekleyiş içerisindeyken, kruvaziyer gemi sürprizi yaşandı.
15.03.2020 13:27 | Son Güncelleme: 15.03.2020 13:28
Dünyayı saran korona virüsü nedeniyle Antalya 'nın Alanya ilçesindeki turizmciler bekleyiş içerisindeyken, kruvaziyer gemi sürprizi yaşandı. Alanya Limanı'na demirleyen gemiden 91 turist ve 52 mürettebat karaya ayakbastı.
Antalya'dan yola çıkan Bahama bandıralı 'Serenissima' isimli kruvaziyer gemi Alanya Limanı'na demirledi. Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü'nün kurduğu kontrol noktasında tüm kruvaziyer yolcuları ve personel korona virüse karşı termal kamera gözetiminden geçirildi. Karaya ayak basan çoğunluğu İngiliz 91 turist ve 52 mürettebatı Alanya'nın tarihi ve doğal güzelliklerin bulunduğu yerlere giderken, bazıları da şehir turuna katıldı. Lüks geminin akşam saatlerinde Alanya'dan Mısır'a hareket edeceği belirtildi. - ANTALYA
Antalya'dan yola çıkan Bahama bandıralı 'Serenissima' isimli kruvaziyer gemi Alanya Limanı'na demirledi. Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü'nün kurduğu kontrol noktasında tüm kruvaziyer yolcuları ve personel korona virüse karşı termal kamera gözetiminden geçirildi. Karaya ayak basan çoğunluğu İngiliz 91 turist ve 52 mürettebatı Alanya'nın tarihi ve doğal güzelliklerin bulunduğu yerlere giderken, bazıları da şehir turuna katıldı. Lüks geminin akşam saatlerinde Alanya'dan Mısır'a hareket edeceği belirtildi. - ANTALYA
Kaynak: İHA
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