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Alanya'da kumarhaneye çevrilmiş eve baskın: 6 gözaltı

Antalya'nın Alanya ilçesinde jandarma, kumarhaneye çevrilen apartman dairesinde Korona virüsü nedeniyle alınan tedbirleri ihlal eden ve bir araya gelerek kumar oynayan kişilere baskın düzenledi.

01.04.2020 13:03 | Son Güncelleme: 01.04.2020 13:03
Alanya'da kumarhaneye çevrilmiş eve baskın: 6 gözaltı
Antalya 'nın Alanya ilçesinde jandarma, kumarhaneye çevrilen apartman dairesinde Korona virüsü nedeniyle alınan tedbirleri ihlal eden ve bir araya gelerek kumar oynayan kişilere baskın düzenledi. Operasyonda 1'i kumar oynatan 5'i kumar oynayan 6 kişi gözaltına alındı.

Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Korona virüsü nedeniyle alınan tedbirleri ihlal ederek apartman dairesinde kumar oynandığını tespit etti. Bir süre fiziki takip yapan ekipler, apartman dairesinin kumarhaneye çevrildiğini belirledi. Bunun üzerine belirlenen adrese baskın düzenleyen ekipler, kumar oynatan ev sahibi R.S.(32) kumar oynayan K.S. (31), T.G. (51), M.K.(48) M.Y. (43) ve Y.G. (51) isimli şüphelileri gözaltına alındı. Dairede yapılan kontrolde, oyun masası üzerinde çok sayıda deste iskambil kağıdı ve kumar alacakların listesinin bulunduğu yazboz kağıdı ele geçirildi. Kumar oynadığı tespit edilen 5 kişiye, Kabahatler Kanunu uyarınca toplam 6 bin 125 TL ceza kesildi. Kumar oynatan kişinin hakkında ise 3 bin 150 TL idare para cezası uygulanırken kumar oynanmasına yer ve imkan sağlamak suçlarından da adli işlem başlatıldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Antalya, Alanya, 3. Sayfa
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