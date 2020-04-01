Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Alanya'da kumarhaneye çevrilmiş eve baskın: 6 gözaltı

Antalya'nın Alanya ilçesinde jandarma, kumarhaneye çevrilen apartman dairesinde Korona virüsü nedeniyle alınan tedbirleri ihlal eden ve bir araya gelerek kumar oynayan kişilere baskın düzenledi.

01.04.2020 13:10 | Son Güncelleme: 01.04.2020 13:10
Alanya'da kumarhaneye çevrilmiş eve baskın: 6 gözaltı

Antalya 'nın Alanya ilçesinde jandarma, kumarhaneye çevrilen apartman dairesinde Korona virüsü nedeniyle alınan tedbirleri ihlal eden ve bir araya gelerek kumar oynayan kişilere baskın düzenledi. Operasyonda 1'i kumar oynatan 5'i kumar oynayan 6 kişi gözaltına alındı.

Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Korona virüsü nedeniyle alınan tedbirleri ihlal ederek apartman dairesinde kumar oynandığını tespit etti. Bir süre fiziki takip yapan ekipler, apartman dairesinin kumarhaneye çevrildiğini belirledi. Bunun üzerine belirlenen adrese baskın düzenleyen ekipler, kumar oynatan ev sahibi R.S.(32) kumar oynayan K.S. (31), T.G. (51), M.K.(48) M.Y. (43) ve Y.G. (51) isimli şüphelileri gözaltına alındı. Dairede yapılan kontrolde, oyun masası üzerinde çok sayıda deste iskambil kağıdı ve kumar alacakların listesinin bulunduğu yazboz kağıdı ele geçirildi. Kumar oynadığı tespit edilen 5 kişiye, Kabahatler Kanunu uyarınca toplam 6 bin 125 TL ceza kesildi. Kumar oynatan kişinin hakkında ise 3 bin 150 TL idare para cezası uygulanırken kumar oynanmasına yer ve imkan sağlamak suçlarından da adli işlem başlatıldı.

(Erdal Anak/İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler: Antalya, Alanya, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Alanya'da kumarhaneye çevrilmiş eve baskın: 6 gözaltı - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Çin, 4 ay sonra ilk kez kayıtlara geçti: Hastalık belirtisi göstermeyen koronavirüs vakaları var Haberler
Çin, 4 ay sonra ilk kez kayıtlara geçti: Hastalık belirtisi göstermeyen koronavirüs vakaları var
Engellenen bağış kampanyasında son durum! Toplanan meblağ netleşti Haberler
Engellenen bağış kampanyasında son durum! Toplanan meblağ netleşti
Polis, baskın yaptığı kahvede bu manzara ile karşılaştı Haberler
Polis, baskın yaptığı kahvede bu manzara ile karşılaştı
İtalya’nın 41 günde, İspanya’nın 48 günde ulaştığı vaka sayısına Türkiye 21 günde ulaştı Haberler
İtalya'nın 41 günde, İspanya'nın 48 günde ulaştığı vaka sayısına Türkiye 21 günde ulaştı
İspanya’da ölü sayısı 10 bine yaklaştı, vaka sayısı 100 bini aştı Haberler
İspanya'da ölü sayısı 10 bine yaklaştı, vaka sayısı 100 bini aştı
NATO, koronavirüs salgını nedeniyle acil toplanıyor Haberler
NATO, koronavirüs salgını nedeniyle acil toplanıyor
Dünya liderlerine şok! Sosyal medyadaki korona paylaşımları silindi Haberler
Dünya liderlerine şok! Sosyal medyadaki korona paylaşımları silindi
Migros koronavirüs sonrası 2.200 kişiyi işe aldı! Bin kişi daha alacak Haberler
Migros koronavirüs sonrası 2.200 kişiyi işe aldı! Bin kişi daha alacak

Son Dakika Güncel Haberleri

13:33: Bolu'da evde kalan vatandaşlara telefonla psikolog desteği - Haber 13:33: "İstanbul'un Meydanları"nda "koronavirüs sessizliği" - Taksim Meydanı - Haber 13:32: 4 TIR'ın gizli bölmelerinde, 23 bin 917 paket kaçak sigara bulundu - Haber 13:32: ANTALYA Engelli kızını hamile bırakıp, bebekleri öldüren baba ve annenin cezası onandı - Haber 13:31: Başkan Ersoy, 2 maaşını bağışladı - Haber 13:03: İBB'nin kampanyasında 3 günde yaklaşık 6.5 milyon lira bağış toplandı - Haberler 12:42: İtalya'nın 41 günde, İspanya'nın 48 günde ulaştığı vaka sayısına Türkiye 21 günde ulaştı - Haber 12:20: Son Dakika: NATO, koronavirüs salgını nedeniyle acil toplanıyor - Haber 11:58: Son Dakika: Diyanet: Milli Dayanışma Kampanyası'nda zekat vermek caizdir - Haber 11:33: Rusya, tarihi görüntüleri paylaştı: Rus uçakları Amerikan hayatlarını kurtarmaya gidiyor - Haber 11:27: BOTAŞ'ın Milli Dayanışma Kampanyası için çalışan maaşlarından kesinti yapacak olması tartışma yarattı - Haber 09:18: Çin'de salgını durduran doktorlardan Wang, Türk halkını uyardı: Dana ve koyun etini az yemelisiniz - Haber