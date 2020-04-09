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Alanya'da kumarhaneye çevrilmiş eve kumar baskını

Antalya'nın Alanya ilçesinde jandarma, korona virüsü nedeniyle alınan tedbirleri ihlal ederek kumar oynanan bir eve baskın düzenledi.

09.04.2020 10:19 | Son Güncelleme: 09.04.2020 10:19
Alanya'da kumarhaneye çevrilmiş eve kumar baskını
Antalya 'nın Alanya ilçesinde jandarma, korona virüsü nedeniyle alınan tedbirleri ihlal ederek kumar oynanan bir eve baskın düzenledi. Baskında 12 kişiye kişi başı 4 bin 375 TL olmak üzere toplam 52 bin 500 TL toplam idari para cezası kesildi.

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Alanya İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Asayiş Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Merkez Karakolu ekipleri, Oba Mahallesi'nde Mehmet D.D.'ye ait evde korona virüsü tedbirleri ihlal edilerek kumar oynandığı bilgisi üzerine harekete geçti. Bir süre teknik ve fiziki takip yapan ekipler, belirlenen adrese dün akşam saatlerinde baskın düzenledi. Baskında evin bir odasının yuvarlak masa ve sandalyeler konularak kıraathaneye çevrildiği tespit edildi. Yapılan aramalarda kumar oynamaya yarayan çok sayıda deste iskambil kağıdı, okey ıstakaları, okey taşları, yaz boz kağıtları ve oyun pulları ele geçirildi. Evde gözaltına alınan 12 kişi hakkında 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 34. maddesine göre kumar oynamak ve Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesine göre yasaklara aykırı hareket etmek suçlarından kişi başı 4 bin 375 TL olmak üzere toplam 52 bin 500 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca ev sahibi Mehmet D.D. hakkında kumar oynamaya yer temin etmek suçundan adli işlem başlatıldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Jandarma, Antalya, Alanya, 3. Sayfa
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