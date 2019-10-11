Haberler » Güncel » Alanya'da Mehmetçiğe mehterli destek

Alanya'da Mehmetçiğe mehterli destek

Antalya'nın Alanya ilçesinde Mehter Takımı, Suriye'de yürütülen Barış Pınarı Harekatı'nda görevli Mehmetçiğe söyledikleri marşlarla destek verdi.

11.10.2019 16:08Alanya'da Mehmetçiğe mehterli destek
Antalya'nın Alanya ilçesinde Mehter Takımı, Suriye'de yürütülen Barış Pınarı Harekatı'nda görevli Mehmetçiğe söyledikleri marşlarla destek verdi. Mehter Takımı'nın konserine halkın yanı sıra yabancı turistler de yoğun ilgi gösterdi.

Alanya Belediyesi Mehter Takımı, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla düzenlenen Barış Pınarı Harekatı'na destek için konser düzenledi. Hükümet Meydanı'nda 'Mehter Marşı', 'Genç Osman', 'Hücum Marşı' gibi birçok eserin seslendirildiği konseri çok sayıda yerli halk ve yabancı turistler ilgiyle dinledi. Vatandaşlar hep bir ağızdan seslendirilen eserlere eşlik ederken, bazı turistler ise cep telefonuyla konseri kaydetti. Yaklaşık 3 saat süren Mehmetçiğe destek konserinde duygusal anlar da yaşandı. - ANTALYA

Barış Pınarı Harekatı, Antalya, Alanya, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
16:55 Suriyeli kanaat önderlerinden Barış Pınarı Harekatı'na destek
16:55 'Yusuf ile Züleyha' kitabı çıktı
16:56 AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı Barış Pınarı Harekatı Değerlendirmesi
16:56 Zabıta ekipleri marketleri denetledi
17:01 Sosyal medyada terör propagandasına gözaltına
17:00 Kaçak hasta taşıyan hasta nakil aracı trafikten menedildi
17:00 Belediye hoparlöründen Mehmetçik için dua
11.10.2019 17:01:27