Alanya'da Mezarlıklara Düzenleme

Antalya
Büyükşehir Belediyesince Alanya
ilçesindeki mezarlıklarda 5 milyon liralık bakım ve onarım çalışması yapıldı.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Sağlık Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Alanya Mezarlıklar Birimi, 102 mahallede 450'yi aşkın mezarlıkta çalışma gerçekleştirdi. Yok olmaya yüz tutmuş ve atıl durumdaki bir çok mezarlıktaki çalışmalarda belediye, periyodik olarak mezarlıklarda temizlik, budama ve ilaçlama yaptı.
Alanya'daki 40 mahallede toplam 55 mezarlığa 2 bin 100 metre betonarme duvar, bin metre taş duvar ve 11 bin metre tel çit yapıldı. Ayrıca namazgah eksiği olan mahallelere 4 yılda toplam 101 namazgah inşa edildi. Bu namazgahların altına ve yürüyüş yollarına 18 bin metrekare parke taşı döşendi.
Açıklamada, Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından 10 araç ve 30 çalışanla 4,5 yılda Alanya'da sadece mezarlık hizmetlerine 5 milyon lira harcandığı bildirildi.
Antalya,Alanya