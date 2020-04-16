Alanya'da mimari projeye aykırı kaçak yapı yıkıldı
Alanya Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü, Avsallar mahallesi 1804 parsel içindeki iş merkezine ait yapıda, mimari projeye aykırı alanlar tespit ederek iş yerini 11 Aralık 2019 tarihinde mühürledi.
16.04.2020 15:26 | Son Güncelleme: 16.04.2020 15:26
Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, ülke olarak zorlu bir süreçten geçtiklerini ve bu süreci fırsata çevirmek isteyenlere izin vermeyeceklerini vurguladı. Başkan Yücel, "Alanya Belediyesi olarak bir yandan Korona ile mücadele ederken bir yandan da asli görevlerimizi sürdürüyoruz. Kaçak yapı ile mücadelemiz bu süreçte de devam ediyor. Son olarak Avsallar'da tespit edilen bir kaçak yapı, gerekli işlemlerinin ardından ekiplerimizce yıkıldı. Özellikle böylesine hassas bir süreçte fırsatçılara asla izin vermeyeceğiz" dedi. - ANTALYA
Kaynak: İHA
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