Alanya'da Motosiklet Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Kaynak: İHA

Antalya'nın Alanya ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden motosiklet sürücüsü refüjde bulunan ağaca ve elektrik direğine çarptı. Kaza sonrası motosiklet sürücüsü hayatını kaybederken, arkasında oturan arkadaşı yaralandı.Kaza, dün saat 23.00 sıralarında Kestel Mahallesi D-400 karayolu üzerinde meydana geldi. Alanya istikametine seyir halinde olan Şakir Doğan'ın (23) idaresindeki 09 BBB 36 plakalı motosiklet direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan motosiklet, önce refüjdeki ağaca ardından elektrik direğine çarparak durabildi. Kazada sürücü Doğan ve arkasında oturan Cengiz Kaya (26) yaralandı.Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ambulansla Alanya Aladdin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü. Burada yoğun bakım ünitesine alınan Doğan doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Yaralı Kaya'nın ise tedavisi sürdüğü öğrenildi.Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ANTALYA