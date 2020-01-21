Haberler » 3. Sayfa » Alanya'da ocakta unutulan yemek yangın çıkardı - Haberler

Alanya'da ocakta unutulan yemek yangın çıkardı

Antalya'nın Alanya ilçesinde 5 katlı binanın 3'üncü katındaki dairede ocakta unutulan yemek yangına neden oldu.

21.01.2020 13:35 | Son Güncelleme: 21.01.2020 13:40Alanya'da ocakta unutulan yemek yangın çıkardı
'nın ilçesinde 5 katlı binanın 3'üncü katındaki dairede ocakta unutulan yemek yangına neden oldu.

Olay, dün saat 15.00 sıralarında Mahallesi Ketir Mevkiindeki 5 katlı binanın 3'üncü katındaki dairede meydana geldi. Ev sahibi N. Ş., ocağa koyduğu yemeği unutunca yangın çıktı. Mutfaktan gelen dumanı fark eden N. Ş., alevlere müdahale etmek istedi ancak yangını söndüremeyince 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Yangın nedeniyle evde küçük çaplı hasar meydana geldi. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı. - ANTALYA

Konaklı, Antalya, Alanya, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

21.01.2020 16:30:16