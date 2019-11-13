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Alanya'da öğrenciler 2.25 yerine 1.80 lira ödeyecek

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Alanya'da ikinci kez toplandığı UKOME alt komisyonundan Alanyalı öğrencileri sevindiren karar çıktı.

13.11.2019 12:02 | Son Güncelleme: 13.11.2019 12:07Alanya'da öğrenciler 2.25 yerine 1.80 lira ödeyecek
Büyükşehir Belediyesi'nin 'da ikinci kez toplandığı UKOME alt komisyonundan Alanyalı öğrencileri sevindiren karar çıktı. Toplantıda Alanya'daki halk otobüsü fiyatlarının Antalya ile aynı olması yönünde görüş birliğine varıldı. Buna göre Alanyalı öğrenciler 20 Kasım'dan itibaren halk otobüslerine 2.25 lira yerine 1.80 lira bilet parası ödeyerek binecek.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplu taşıma hat ve güzergah alt komisyonu Alanya Kestel hizmet binasında ikinci kez toplandı. Ulaşım Planlama ve Raylı Sistemler Dairesi Başkanı Nurettin Tonguç başkanlığında düzenlenen toplantıya, UKOME yetkilileri, Alanya Belediyesi, Emniyet ve Jandarma Trafik ekipleri, Minibüsçüler Odası Başkanı Doğan Bacak ve ilgili güzergahların otobüs kooperatif başkanları katıldı.

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi'nin Kestel'de bulunan kampüsüne öğrencilerin daha rahat gidip gelebilmeleri için alınacak tedbirler ve seferler alt komisyonda enine boyuna tartışıldı. Yapılan görüşmelerde Alanya'daki Halk Otobüsü fiyatlarının Antalya ile aynı olması yönünde görüş birliğine varıldı. Buna göre Alanya'daki öğrenciler kararın 20 Kasım'da yapılacak UKOME Genel Kurul'undan geçmesinin ardından halk otobüslerine bundan böyle 2.25 lira yerine 1.80 lira bilet parası ödeyerek binecekler. - ANTALYA

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Ulaşım Koordinasyon Merkezi, Antalya, Alanya, Güncel

Kaynak: İHA

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