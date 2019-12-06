Haberler » Güncel » Alanya'da okul temeli atıldı - Haber

Alanya'da okul temeli atıldı

Antalya'nın Alanya ilçesinde 32 derslikli okul binasının temeli atıldı.

06.12.2019 15:26 | Son Güncelleme: 06.12.2019 15:26Alanya'da okul temeli atıldı
'nın ilçesinde 32 derslikli okul binasının temeli atıldı.
Mahmutlar Mahallesi'ndeki Quick Sigorta Gülseren-Hüseyin Doğan İlkokulu'nun temel atma törenine, Antalya Vali Yardımcısı Yalçın Sezgin, Alanya Kaymakamı Mustafa Harputlu, Antalya Milli Eğitim Müdürü Yüksel Arslan, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanya Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Er, Aytemiz Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Quick Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Erdemoğlu, acente temsilcileri ile öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.
Törende konuşan Sezgin, bugün sadece bir okulun temelinin atılmadığını, aydınlık 'nin yarınlarının da temelini attıklarını söyledi.
Geleceğin en önemli gücünün çocuklar olduğunu anlatan Sezgin, "Türkiye'nin üniversiteler dahil, 25 milyon öğrencisi var. Bu büyük bir güç ve Türkiye 25 milyon öğrencisine okul yapıyor. Bu okullarda teknolojik imkanlarda kaliteli eğitimler veriliyor." dedi.

Yücel ise Alanya'nın eğitimde iki üniversitesinin yanı sıra kaliteli okullarıyla birçok ille yarışır konumda olduğunu belirtti.
Alanyalı hayırseverlerin eğitim alanında yaptığı bağış ve yardımların tüm Türkiye'ye örnek olduğunu aktaran Yücel, "Eğitim ve öğretim seviyesi, bir toplumun gelişmişlik düzeyini belirleyen önemli göstergelerin başında gelmektedir" diye konuştu.
Erdemoğlu ise okul projesinin Antalya Valiliği ve Alanya Belediyesi işbirliğiyle hayata geçirildiğini bildirdi.
Türkiye'nin farklı bölgelerinde birçok kurumun yapımına kattı sağladıklarına değinen Erdemoğlu, "Bu okulun başka bir özeliği daha var. Sigorta sektöründe genelde birçok firma acenteleri için yurt içi ve yurt dışı gezileri düzenlemektedir. Biz Quik Sigortayı kurarken yönetim kurulundaki arkadaşlarla bir karar aldık. Dedik ki, bu etkinliklerdeki harcayacağımız bütçeyi ülkemize daha hayırlı ve faydalı eserler bırakmak yolunda kullanalım. Bu anlamda bu okulun yapımında acentelerimizin, tedarikçilerimizin ve mesai arkadaşlarımızın payı büyüktür." ifadelerini kullandı.

Türkiye, Antalya, Alanya, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

15:51 Isparta güleda cinayetinde valilik soruşturması tamamlandı - Haber
15:50 İstanbul'da çete hesaplaşmasına polis operasyonu - Haber
15:50 Marmaray'da trenin önünden kaçan tavşan cep telefonu kamerasına yansıdı - Haber
15:50 DHA YURT BÜLTENİ-17 - Haber
15:45 Akdeniz Belediye Meclisi, yılın son toplantısını yaptı - Haber
14:37 Ceren Özdemir'in ismi Beyoğlu'nda parka verildi - Haber
14:35 Cinsel istismara uğradığını ailesine söyledikten sonra intihar eden Ayşenur'un kuzeni serbest bırakıldı - Haber
14:29 Edremit eski Belediye Başkanı Kılıç hakkında "Rüşvet" suçundan yakalama kararı çıkarıldı - Haber
13:22 Son dakika: Selahattin Demirtaş'ın anne ve babasının da içinde bulunduğu araç kaza yaptı - Haber
12:37 Ermeni TV kanalından skandal ifadeler: Türk şehirlerini Ermenistan toğrağı olarak gösterdiler - Haber
6.12.2019 15:53:56