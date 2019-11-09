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Alanya'da olta balıkçılığı turnuvası başladı

Antalya'nın Alanya ilçesinde, Alanya Sportif Olta Balıkçıları Derneği (ASOBDER) tarafından düzenlenen olta balıkçılığı turnuvası başladı.

09.11.2019 18:52 | Son Güncelleme: 09.11.2019 18:52Alanya'da olta balıkçılığı turnuvası başladı
'nın ilçesinde, Alanya Sportif Olta Balıkçıları Derneği (ASOBDER) tarafından düzenlenen olta balıkçılığı turnuvası başladı.
ASOBDER tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen "Alanya Fishing Tournament 2019" yarışmasında, iki ve üç kişilik ekipten oluşan 80 takımdan 210 sporcu, Alanya Yat Limanı'ndan teknelerle denize açıldı.

Yarın sona erecek yarışmada sporcular, "En Büyük Balık", "Yakala Bırak" ve "En Çok Balık" kategorilerinde birinci olabilmek için mücadele ediyor.
ASOBDER Başkanı Hakan Kalaycı, gazetecilere yaptığı açıklamada, ikinci kez düzenlenen "Alanya Fishing Tournament 2019" yarışmasına bu yıl ilginin fazla olduğunu söyledi.
Üç kategoride 75 bin lira ödül dağıtacaklarını anlatan Kalaycı, "Sportif balıkçılığı ön plana çıkarmak istediğimiz bu turnuvaya alternatif turizmin bir parçası olarak bakıyoruz. Ayrıca ilçede insanların balığa çıkmasını sağlamayı ve avlanma teknikleri konusunda da bilgilenmelerini istiyoruz." dedi.

Ankara Sanayi Odası, Alanya Yat Limanı, Antalya, Alanya, Spor

Kaynak: AA

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