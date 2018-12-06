Alanya'da Olta Balıkçılığı Turnuvası Düzenlenecek

06 Aralık 2018 Perşembe 15:38



06 Aralık 2018 Perşembe 15:38

Antalya'nın Alanya ilçesinde, Alanya Sportif Olta Balıkçıları Derneği (ASOBDER) tarafından olta balıkçılığı turnuvası düzenlenecek.ASOBDER Başkanı Hakan Kalaycı, Alanya Yat Limanı'nda gazetecilere yaptığı açıklamada, hafta sonu Türkiye'nin farklı illerinden balık tutkunlarını "Alanya Jigging Tournament 2018" yarışmasında ağırlayacaklarını söyledi.Yarışmaya şu ana kadar 20'nin üzerinde başvuru olduğunu anlatan Kalaycı, "Yarışmaya başvurularımız devam ediyor. Çevre il ve ilçelerden katılımcılarımız var. Hava şartlarının kötü gitmesi, katılımcı sayımızı azalttı." dedi.Kalaycı, yarışmaya katılanların 7-8 kilometrelik bir alanda en büyük balığı yakalamaya çalışacaklarını, yarışmanın Alanya'da ilk olacağını belirtti.Yarışmada "En Büyük Balık", "Yakala Bırak" ve "Jüri Özel Ödülleri"nde sporculara toplamda 20 bin liralık hediye çeki verileceğini dile getiren Kalaycı, "Bu organizasyonun sürdürülebilir turizme katkısı olacağını düşünüyorum. Balık sevdalılarını Alanya'ya bekliyoruz. Yakalanan balıklardan elde edilen gelirin bir kurum veya derneğe bağışını yapacağız" diye konuştu.Alanya Yat Limanı'ndaki yarışma 8-9 Aralık, hava şartlarının elverişsiz olması durumunda ise 15-16 Aralık'ta gerçekleşecek.